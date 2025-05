Мурал в честь капитана Манчестер Сити закрасили, не дождавшись его ухода

Мурал в честь капитана "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне зарисовали, не дождавшись его ухода из команды.

Недавно на одном из домов в Манчестере был создан мурал с Кевином Де Брюйне, на котором был изображен легендарный полузащитник "горожан" вместе со всеми трофеями, которые бельгиец выиграл за время своего пребывания в Англии.

Напомним, что 33-летний бельгиец объявил о том, что он покидает "Манчестер Сити" в конце этого сезона, а недавно начали появляться слухи о его возможном переходе в "Наполи". После того, как мурал закрасили, это вызвало волну очень разных эмоций у болельщиков "горожан". Впрочем, на клубном сайте отмечается, что этот временный мурал должны были убрать, согласно плану, 29-го мая этого года.

The mural dedicated to Kevin De Bruyne has been removed. ???? pic.twitter.com/JjFrNaG39C