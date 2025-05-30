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Мурал в честь капитана Манчестер Сити закрасили, не дождавшись его ухода

Англия

Это вызвало спектр совершенно разных эмоций у болельщиков клуба

Мурал в честь капитана Манчестер Сити закрасили, не дождавшись его ухода

Фото - Manchester City FC

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Мурал в честь капитана "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне зарисовали, не дождавшись его ухода из команды.

Недавно на одном из домов в Манчестере был создан мурал с Кевином Де Брюйне, на котором был изображен легендарный полузащитник "горожан" вместе со всеми трофеями, которые бельгиец выиграл за время своего пребывания в Англии.

Напомним, что 33-летний бельгиец объявил о том, что он покидает "Манчестер Сити" в конце этого сезона, а недавно начали появляться слухи о его возможном переходе в "Наполи". После того, как мурал закрасили, это вызвало волну очень разных эмоций у болельщиков "горожан". Впрочем, на клубном сайте отмечается, что этот временный мурал должны были убрать, согласно плану, 29-го мая этого года.

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Напомним, что Кевин Де Брюйне за время своей карьеры в "Манчестер Сити" выиграл вместе с командой 18 трофеев, в том числе требл в 2023 году. На его счету 108 голов и 177 ассистов в 422 матчах за клуб во всех турнирах.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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