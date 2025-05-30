Аль-Хиляль ведет переговоры с Миланом о трансфере их ключевого защитника

"Аль-Хиляль" начал прямые переговоры с "Миланом" о трансфере левого защитника Тео Эрнандеса.

По информации Фабрицио Романо, игрок является приоритетной целью для саудовской команды на летнее трансферное окно. На данный момент между клубами не достигнуто полного согласия, и дальнейшее развитие событий зависит от решения самого футболиста. Тео еще не дал "зеленый свет" на возможный переход в чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что контракт Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2026 года.