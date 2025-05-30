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Аль-Хиляль ведет переговоры с Миланом о трансфере их ключевого защитника

Англия

Тео Эрнандес может сменить клубную прописку

Аль-Хиляль ведет переговоры с Миланом о трансфере их ключевого защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" начал прямые переговоры с "Миланом" о трансфере левого защитника Тео Эрнандеса.

По информации Фабрицио Романо, игрок является приоритетной целью для саудовской команды на летнее трансферное окно. На данный момент между клубами не достигнуто полного согласия, и дальнейшее развитие событий зависит от решения самого футболиста. Тео еще не дал "зеленый свет" на возможный переход в чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что контракт Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Милан Тео Эрнандес Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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