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Аль-Хиляль ведет переговоры с Миланом о трансфере их ключевого защитника
Тео Эрнандес может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" начал прямые переговоры с "Миланом" о трансфере левого защитника Тео Эрнандеса.
По информации Фабрицио Романо, игрок является приоритетной целью для саудовской команды на летнее трансферное окно. На данный момент между клубами не достигнуто полного согласия, и дальнейшее развитие событий зависит от решения самого футболиста. Тео еще не дал "зеленый свет" на возможный переход в чемпионат Саудовской Аравии.
Добавим, что контракт Эрнандеса с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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