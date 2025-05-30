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Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед
Португалец уверен в том, что его соотечественник останется в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о будущем Бруну Фернандеша в клубе.
"Я не думаю, что он провел свой последний матч за этот клуб. Я точно не знаю, что произойдет дальше, но у меня существует такое ощущение, что Бруну хочет остаться в команде. Думаю, клуб найдет другие способы, чтобы заработать деньги".
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Напомним, что 30-летний португалец является капитаном "красных дьяволов", а в последнее время к нему проявляет серьезный интерес один из клубов Саудовской Аравии, предлагая футболисту очень выгодные условия.
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