Вратарем Челси интересуется топ-клуб из Лиги 1

Вратарем лондонского "Челси" интересуется топ-клуб из чемпионата Франции.

По информации от французского издания L'Equipe, будущее Джордже Петровича в "Челси" все еще остается под вопросом, поэтому после великолепного сезона, который серб провел на правах аренды в "Страсбуре" он может продолжить карьеру в Лиге 1, но перейти в другой клуб. Сейчас 25-летним голкипером активно интересуется "Монако", однако оценка в 25 миллионов евро может стать проблемой для команды, которая по итогам сезона 2024/25 заняла третье место в чемпионате Франции.

Недавно с монегасками также связывали имена Давида де Геа из «Фиорентины» и Марцина Булки из «Ниццы».

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В этом сезоне Джордже Петрович провел 10 "сухих" игр в 31 матче за "Страсбур" в чемпионате Франции. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.