Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с Ливерпулем

"Ливерпуль" объявил о подписании правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого "Байера Леверкузена".

Футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "красными" после успешного прохождения медицинского обследования.

Другие детали договора не разглашаются.

Как пишет Фабрицио Романо, "Байер" получил за своего футболиста 35 млн евро.

