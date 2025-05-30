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Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с Ливерпулем
Детали договора не разглашаются
Фото - Fabrizio Romano, X
"Ливерпуль" объявил о подписании правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого "Байера Леверкузена".
Футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "красными" после успешного прохождения медицинского обследования.
Другие детали договора не разглашаются.
Как пишет Фабрицио Романо, "Байер" получил за своего футболиста 35 млн евро.
We have agreed the signing of Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen ????????— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025
Добавим, что Фримпонг в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.
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