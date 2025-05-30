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Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с Ливерпулем

Англия

Детали договора не разглашаются

Защитник сборной Нидерландов подписал контракт с Ливерпулем

Фото - Fabrizio Romano, X

Новина українською

"Ливерпуль" объявил о подписании правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого "Байера Леверкузена".

Футболист поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "красными" после успешного прохождения медицинского обследования.

Другие детали договора не разглашаются.

Как пишет Фабрицио Романо, "Байер" получил за своего футболиста 35 млн евро.

Добавим, что Фримпонг в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Джереми Фримпонг
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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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