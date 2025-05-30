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Тоттенхэм хочет выкупить форварда у Баварии, но по сниженной цене

Англия

Будущее Теля пока неизвестно

Тоттенхэм хочет выкупить форварда у Баварии, но по сниженной цене

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" заинтересован в сохранении французского нападающего "Баварии" Матиса Теля в своем составе, но исключительно при условии значительного снижения трансферной стоимости игрока. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По окончании текущего срока аренды "шпоры" рассматривают несколько вариантов. Они либо стремятся договориться о существенном снижении цены на игрока, либо готовы снова взять его в аренду. Если же эти условия не будут выполнены, "Тоттенхэм" перейдет к рассмотрению других трансферных целей.

Добавим, что ранее сообщалось, "шпоры" могут выкупить Метиса у "Баварии" за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов.

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Бавария (Мюнхен) Матис Тель Тоттенхэм
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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