Тоттенхэм хочет выкупить форварда у Баварии, но по сниженной цене

"Тоттенхэм" заинтересован в сохранении французского нападающего "Баварии" Матиса Теля в своем составе, но исключительно при условии значительного снижения трансферной стоимости игрока. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По окончании текущего срока аренды "шпоры" рассматривают несколько вариантов. Они либо стремятся договориться о существенном снижении цены на игрока, либо готовы снова взять его в аренду. Если же эти условия не будут выполнены, "Тоттенхэм" перейдет к рассмотрению других трансферных целей.

Добавим, что ранее сообщалось, "шпоры" могут выкупить Метиса у "Баварии" за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов.