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Новичок Ливерпуля: Я не подведу болельщиков и отдам всего себя
Первые слова Фримпонга после трансфера в Ливерпуль
Фото - Fabrizio Romano, X
Новичок "Ливерпуля" Джереми Фримпонг поделился своими мыслями после перехода в английский гранд из "Байера Леверкузена".
"Ливерпуль" пришел и заявил о своем интересе. Агентам я сказал: "Просто сделайте это".
Болельщики "красных", я собираюсь отдать всего себя и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе, достигать всего вместе. Я просто рад быть здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Дам вам ту энергию, которую вы хотите.
Очень рад работать со Слотом. В сборной некоторые ребята из "Фейеноорда" рассказывали мне: «Он лучший тренер, который у меня когда-либо был". И все в таком духе. Так что я всегда слышал хорошие слова о тренере. Теперь он будет моим наставником, рад этому", - сказал футболист.
Напомним, что 30 мая Фримпонг поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "Ливерпулем".
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