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Новичок Ливерпуля: Я не подведу болельщиков и отдам всего себя

Англия

Первые слова Фримпонга после трансфера в Ливерпуль

Новичок Ливерпуля: Я не подведу болельщиков и отдам всего себя

Фото - Fabrizio Romano, X

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Новичок "Ливерпуля" Джереми Фримпонг поделился своими мыслями после перехода в английский гранд из "Байера Леверкузена".

"Ливерпуль" пришел и заявил о своем интересе. Агентам я сказал: "Просто сделайте это".

Болельщики "красных", я собираюсь отдать всего себя и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе, достигать всего вместе. Я просто рад быть здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Дам вам ту энергию, которую вы хотите.

Очень рад работать со Слотом. В сборной некоторые ребята из "Фейеноорда" рассказывали мне: «Он лучший тренер, который у меня когда-либо был". И все в таком духе. Так что я всегда слышал хорошие слова о тренере. Теперь он будет моим наставником, рад этому", - сказал футболист.

Напомним, что 30 мая Фримпонг поставил свою подпись под долгосрочным контрактом с "Ливерпулем".

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Ливерпуль Джереми Фримпонг
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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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