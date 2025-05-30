Новичок Ливерпуля: Я не подведу болельщиков и отдам всего себя

Новичок "Ливерпуля" Джереми Фримпонг поделился своими мыслями после перехода в английский гранд из "Байера Леверкузена".

"Ливерпуль" пришел и заявил о своем интересе. Агентам я сказал: "Просто сделайте это".

Болельщики "красных", я собираюсь отдать всего себя и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе, достигать всего вместе. Я просто рад быть здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Дам вам ту энергию, которую вы хотите.

Очень рад работать со Слотом. В сборной некоторые ребята из "Фейеноорда" рассказывали мне: «Он лучший тренер, который у меня когда-либо был". И все в таком духе. Так что я всегда слышал хорошие слова о тренере. Теперь он будет моим наставником, рад этому", - сказал футболист.