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Арсенал продолжает интересоваться одним из лучших нападающих Бундеслиги

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Следующий шаг может быть на Туманном Альбионе

Арсенал продолжает интересоваться одним из лучших нападающих Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" начал рассматривать варианты по поводу возможного нового нападающего команды.

"Канониры" начали переговоры с "РБ Лейпциг" о подписании 21-летнего словенского форварда Беньямина Шешко, в контракте которого предусмотрена отступная на сумму более 67 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне нападающий провел 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 6 результативных передач.

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Арсенал (Лондон) Бундеслига АПЛ РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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