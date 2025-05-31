Арсенал продолжает интересоваться одним из лучших нападающих Бундеслиги

Лондонский "Арсенал" начал рассматривать варианты по поводу возможного нового нападающего команды.

"Канониры" начали переговоры с "РБ Лейпциг" о подписании 21-летнего словенского форварда Беньямина Шешко, в контракте которого предусмотрена отступная на сумму более 67 миллионов фунтов стерлингов.

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В этом сезоне нападающий провел 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 6 результативных передач.