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Арсенал продолжает интересоваться одним из лучших нападающих Бундеслиги
Следующий шаг может быть на Туманном Альбионе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" начал рассматривать варианты по поводу возможного нового нападающего команды.
"Канониры" начали переговоры с "РБ Лейпциг" о подписании 21-летнего словенского форварда Беньямина Шешко, в контракте которого предусмотрена отступная на сумму более 67 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне нападающий провел 46 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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