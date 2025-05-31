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Манчестер Юнайтед готов отпустить собственного воспитанника
Рубен Аморим готов делать серьезные изменения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" все ещё открыт для предложений по Кобби Майну.
"Красные дьяволы" готовы попрощаться с английским полузащитником, даже если Бруну Фернандеш – его коллега по позиции – тоже покинет клуб.
Кобби является воспитанником манкунианцев, а его трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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