Манчестер Юнайтед готов отпустить собственного воспитанника

"Манчестер Юнайтед" все ещё открыт для предложений по Кобби Майну.

"Красные дьяволы" готовы попрощаться с английским полузащитником, даже если Бруну Фернандеш – его коллега по позиции – тоже покинет клуб.

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Кобби является воспитанником манкунианцев, а его трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.