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Теперь у Ман Сити будет два Пепа. Бывший помощник Клоппа в Ливерпуле присоединится к горожанам
Он провел в структуре "мерсисайдцев" 9,5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола проводит кардинальные изменения в своем тренерском штабе. Несколько дней назад стало известно, что клуб покинули три помощника испанца: Хуанма Лильо, Карлос Висенс и Иниго Домингес.
Наставник ищет новые идеи, помогающие ему внедрять инновации. Издание The Athletic сообщает, что в тренерский штаб Гвардиолы войдет Пеп Лейндерс.
Нидерландец раньше 9,5 лет работал тренером в "Ливерпуле" в течение двух периодов. В том числе – в 464 матчах он помогал Юргену Клоппу.
Он покинул “Энфилд” вместе с немецким наставником. После этого работал главным тренером в "Зальцбурге", в том числе и проходил киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, но был уволен 16 декабря прошлого года.
Также Лейндерсом интересовался “Норвич”, но на должность именно наставника клуба. Однако нидерландец уже согласился войти в команду Гвардиолы.
Тандем двух Пепов дебютирует уже на Клубном чемпионате мира 18 июня в матче первого тура против “Видада”.
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