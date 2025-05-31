Теперь у Ман Сити будет два Пепа. Бывший помощник Клоппа в Ливерпуле присоединится к горожанам

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола проводит кардинальные изменения в своем тренерском штабе. Несколько дней назад стало известно, что клуб покинули три помощника испанца: Хуанма Лильо, Карлос Висенс и Иниго Домингес.

Наставник ищет новые идеи, помогающие ему внедрять инновации. Издание The Athletic сообщает, что в тренерский штаб Гвардиолы войдет Пеп Лейндерс.

Нидерландец раньше 9,5 лет работал тренером в "Ливерпуле" в течение двух периодов. В том числе – в 464 матчах он помогал Юргену Клоппу.

Он покинул “Энфилд” вместе с немецким наставником. После этого работал главным тренером в "Зальцбурге", в том числе и проходил киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, но был уволен 16 декабря прошлого года.

Также Лейндерсом интересовался “Норвич”, но на должность именно наставника клуба. Однако нидерландец уже согласился войти в команду Гвардиолы.

Тандем двух Пепов дебютирует уже на Клубном чемпионате мира 18 июня в матче первого тура против “Видада”.