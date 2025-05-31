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Милан или Манчестер Сити? Итальянский и английский клубы решили будущее Уокера
Нужно заняться поисками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" отказался активировать опцию выкупа контракта Кайла Уокера в "Манчестер Сити". Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.
Официально англичанин вернется в состав "горожан", однако там не рассчитывают на него. На Клубный чемпионат мира-2025 Уокер вместе с Гвардиолой точно не поедет.
Агенты футболиста уже приступили к варианту поиска новой команды для защитника.
Во второй половине сезона 24/25 Кайл выступал за Милан на правах аренды. На его счету 11 матчей у Серии А.
Контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего правого защитника в шесть миллионов евро.
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