Милан или Манчестер Сити? Итальянский и английский клубы решили будущее Уокера

"Милан" отказался активировать опцию выкупа контракта Кайла Уокера в "Манчестер Сити". Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.

Официально англичанин вернется в состав "горожан", однако там не рассчитывают на него. На Клубный чемпионат мира-2025 Уокер вместе с Гвардиолой точно не поедет.

Агенты футболиста уже приступили к варианту поиска новой команды для защитника.

Во второй половине сезона 24/25 Кайл выступал за Милан на правах аренды. На его счету 11 матчей у Серии А.

Контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего правого защитника в шесть миллионов евро.