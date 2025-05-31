"Тоттенхэм" сообщил о выкупе центрального защитника и уходе 4-х футболистов.

Лондонский клуб объявил об трансфере защитника "Ланса" Кевина Дансо. "Тоттенхэм" активировал опцию выкупа австрийского футболиста. По информации TransferMarkt, сумма отступных составляет 25 млн евро.

При этом из клуба уйдут 4 футболиста. Тимо Вернер отправится обратно в "РБ Лейпциг", а Форстер, Регилон и Уайтман покинут клуб по окончании своих контрактов.

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Кевин Дансо перешёл в лондонский клуб в феврале на правах аренды из "Ланса" и сыграл 15 матчей.