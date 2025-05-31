К одноклубнику Ярмолюка присматриваются другие клубы АПЛ

На 25-летнего камерунского вингера "Брентфорда" началась "охота" со стороны других клубов Английской Премьер-лиги.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" связались с Брайаном Мбэмо и его представителями в течение последних дней, чтобы обсудить возможность перехода игрока.

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В этом сезоне Брайан сыграл за "пчёл" 42 игры во всех турнирах, забил 20 голов и 9 раз ассистировал партнёрам.