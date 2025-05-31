Легенда Манчестер Юнайтед завершил карьеру

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс завершил карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Свой последний матч за манкунианцев он провел вчера. Центрбек вышел в старте МЮ на товарищеский поединок против “Гонконга” (3:1) и сыграл первый тайм.

В официальных встречах этого сезона футболист принял участие 13 раз, семь из которых – в рамках АПЛ.

Эванс является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За первую команду он провел 241 матч. Также выступал в составах "Лестера", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Антверпена".

Всего за период карьеры защитник завоевал 13 трофеев. В том числе побеждал в Лиге чемпионов 2007/08 вместе с “Ман Юнайтед”.

Также он провел 107 матчей в составе сборной Северной Ирландии.