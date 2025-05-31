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Легенда Манчестер Юнайтед завершил карьеру
Воспитанник манкунианцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс завершил карьеру футболиста в возрасте 37 лет. Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Свой последний матч за манкунианцев он провел вчера. Центрбек вышел в старте МЮ на товарищеский поединок против “Гонконга” (3:1) и сыграл первый тайм.
В официальных встречах этого сезона футболист принял участие 13 раз, семь из которых – в рамках АПЛ.
Эванс является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За первую команду он провел 241 матч. Также выступал в составах "Лестера", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Антверпена".
Всего за период карьеры защитник завоевал 13 трофеев. В том числе побеждал в Лиге чемпионов 2007/08 вместе с “Ман Юнайтед”.
Также он провел 107 матчей в составе сборной Северной Ирландии.
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