У голкипера Лилля есть предложения от английских клубов

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" заинтересованы в 23-летнем французском вратаре "Лилля".

Как отмечается источником CaughtOffside, целью английских клубов стал голкипер Люка Шевалье. Но, учитывая, что "доги" уже отпустили ключевого игрока Джонатана Дэвида, вряд ли они захотят прощаться с ещё одним лидером.

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Так что другим клубам придётся выложить серьёзную сумму за Шевалье для осуществления трансфера.