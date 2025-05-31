Англия
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У голкипера Лилля есть предложения от английских клубов
Но есть нюансы
Фото: пресслужби ФК "Лілль"
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" заинтересованы в 23-летнем французском вратаре "Лилля".
Как отмечается источником CaughtOffside, целью английских клубов стал голкипер Люка Шевалье. Но, учитывая, что "доги" уже отпустили ключевого игрока Джонатана Дэвида, вряд ли они захотят прощаться с ещё одним лидером.
Так что другим клубам придётся выложить серьёзную сумму за Шевалье для осуществления трансфера.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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