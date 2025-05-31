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Превосходный удар. Английская Премьер-Лига назвала гол сезона. ВИДЕО

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Превосходный удар. Английская Премьер-Лига назвала гол сезона. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига назвала гол сезона.

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш в матче против "Борнмута" 20 мая открыл счёт превосходным ударом.

Гол признали лучшим в сезоне 2024/25. АПЛ показала видео.

Египетский футболист во второй части сезона забил за "горожан" семь голов и сделал 2 голевые передачи. Нападающий перешёл в английский клуб зимой 2025 года за 75 млн евро.

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К слову, матч между "Манчестер Сити" и "Борнмутом" закончился со счётом 3:1.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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