Превосходный удар. Английская Премьер-Лига назвала гол сезона. ВИДЕО

Английская Премьер-Лига назвала гол сезона.

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш в матче против "Борнмута" 20 мая открыл счёт превосходным ударом.

Гол признали лучшим в сезоне 2024/25. АПЛ показала видео.

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait ???? #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m — Premier League (@premierleague) May 31, 2025

Египетский футболист во второй части сезона забил за "горожан" семь голов и сделал 2 голевые передачи. Нападающий перешёл в английский клуб зимой 2025 года за 75 млн евро.

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К слову, матч между "Манчестер Сити" и "Борнмутом" закончился со счётом 3:1.