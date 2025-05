Превосходный удар. Английская Премьер-Лига назвала гол сезона. ВИДЕО

Английская Премьер-Лига назвала гол сезона.

Нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш в матче против "Борнмута" 20 мая открыл счёт превосходным ударом.

Гол признали лучшим в сезоне 2024/25. АПЛ показала видео.

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait ???? #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m