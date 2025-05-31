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Новичок Ливерпуля рассказал о своих амбициях: Я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи
Боевой настрой
Фото - Fabrizio Romano, X
Новичок "Ливерпуля" рассказал о своих амбициях.
Защитник Джереми Фримпонг заявил, что хочет выигрывать трофеи за английский клуб.
"Что касается меня, то, где бы я ни был, я всегда что-то выигрывал. Это всегда была лига, кубки и лига.
Я хочу выигрывать треблы, хочу выигрывать трофеи — я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше трофеев", - сказал футболист.
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Напомним, что "Ливерпуль" 30 мая объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера". Контракт игрока с клубом действителен до 2030 года.
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