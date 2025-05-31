Новичок Ливерпуля рассказал о своих амбициях: Я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи

Новичок "Ливерпуля" рассказал о своих амбициях.

Защитник Джереми Фримпонг заявил, что хочет выигрывать трофеи за английский клуб.

"Что касается меня, то, где бы я ни был, я всегда что-то выигрывал. Это всегда была лига, кубки и лига.

Я хочу выигрывать треблы, хочу выигрывать трофеи — я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше трофеев", - сказал футболист.