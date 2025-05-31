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Новичок Ливерпуля рассказал о своих амбициях: Я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи

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Новичок Ливерпуля рассказал о своих амбициях: Я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи

Фото - Fabrizio Romano, X

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Новичок "Ливерпуля" рассказал о своих амбициях.

Защитник Джереми Фримпонг заявил, что хочет выигрывать трофеи за английский клуб.

"Что касается меня, то, где бы я ни был, я всегда что-то выигрывал. Это всегда была лига, кубки и лига.

Я хочу выигрывать треблы, хочу выигрывать трофеи — я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи. Я хочу выиграть как можно больше трофеев", - сказал футболист.

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Напомним, что "Ливерпуль" 30 мая объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера". Контракт игрока с клубом действителен до 2030 года.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Владислав Прийменко
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