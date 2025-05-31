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Челси назвали приоритетные турниры для новичка
Первые условия договора
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"Челси" попросит Лиама Делапа поставить Клубный чемпионат мира выше выступлений за сборную Англии.
Руководство "аристократов" желает, чтобы игрок расставил правильные приоритеты и не поехал на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, поскольку 22-летний англичанин намерен завершить свой переход с "Ипсвича".
Отметим, что игрок стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ, и хотя его команда заняла 19 место и вылетела из высшего дивизиона, форвард сумел забить 12 мячей за сезон и отдать 2 ассиста.
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