Челси назвали приоритетные турниры для новичка

"Челси" попросит Лиама Делапа поставить Клубный чемпионат мира выше выступлений за сборную Англии.

Руководство "аристократов" желает, чтобы игрок расставил правильные приоритеты и не поехал на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, поскольку 22-летний англичанин намерен завершить свой переход с "Ипсвича".

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Отметим, что игрок стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ, и хотя его команда заняла 19 место и вылетела из высшего дивизиона, форвард сумел забить 12 мячей за сезон и отдать 2 ассиста.