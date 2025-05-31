  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси назвали приоритетные турниры для новичка

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси назвали приоритетные турниры для новичка

Англия

Первые условия договора

Челси назвали приоритетные турниры для новичка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" попросит Лиама Делапа поставить Клубный чемпионат мира выше выступлений за сборную Англии.

Руководство "аристократов" желает, чтобы игрок расставил правильные приоритеты и не поехал на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, поскольку 22-летний англичанин намерен завершить свой переход с "Ипсвича".

Читайте такжеМудрик потерял в цене 12 млн евро. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Отметим, что игрок стал настоящим открытием этого сезона в АПЛ, и хотя его команда заняла 19 место и вылетела из высшего дивизиона, форвард сумел забить 12 мячей за сезон и отдать 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль проявляет интерес к форварду ПСЖ
yellow-arrow
Продлили. Аль-Хиляль назвал новые сроки принятия решения для капитана Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Новичок Ливерпуля рассказал о своих амбициях: Я играю в футбол, чтобы выигрывать трофеи
Челси (Лондон) АПЛ Клубный чемпионат мира Ипсвич Таун Лиам Делап
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости