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Продлили. Аль-Хиляль назвал новые сроки принятия решения для капитана Манчестер Юнайтед

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А как же 72 часа?

Продлили. Аль-Хиляль назвал новые сроки принятия решения для капитана Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" назвал новые сроки принятия решения для капитана "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что саудовский клуб дал португальскому футболисту неделю для решения своего будущего. По некоторой информации, "Аль-Хиляль" предлагает Фернандешу трёхлетний контракт на сумму около 200 млн фунтов.

Агент футболиста Мигель Пину провёл в Саудовской Аравии три дня, за которые его познакомили с клубом. Сообщается, что переговоры длились несколько часов и завершились в четверг вечером.

Трудности в переговорах были из-за разности часовых поясов. "Манчестер Юнайтед" проводил турне в Гонконге.

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"Аль-Хиляль" готов предложить зарплату в 700 тысяч фунтов в неделю без вычета налогов и бонусов. Английскому клубу направят предложение в размере около 100 миллионов фунтов.

Напомним, что контракт Бруну Фернандеша с "Манчестер Юнайтед" действителен до 2027 года.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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