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Ливерпуль проявляет интерес к форварду ПСЖ

Англия

Интересно, заиграет ли он на Энфилде

Ливерпуль проявляет интерес к форварду ПСЖ

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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"Ливерпуль" заинтересовался Гонсалу Рамушем и внес его в шортлист потенциальных новичков. Переход из "ПСЖ" может обойтись примерно в 55 миллионов фунтов стерлингов.

Пока неизвестно, как сам игрок относится к возможному трансферу и видит ли свое будущее в парижском клубе, где в этом сезоне главный тренер Луис Энрике предпочитает схеме без классического центрфорварда. Португалец чаще выходит на поле из скамейки для запасных.

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По данным сайта Transfermarkt, стоимость Гонсала Рамуша составляет 45 миллионов евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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