Ливерпуль проявляет интерес к форварду ПСЖ

"Ливерпуль" заинтересовался Гонсалу Рамушем и внес его в шортлист потенциальных новичков. Переход из "ПСЖ" может обойтись примерно в 55 миллионов фунтов стерлингов.

Пока неизвестно, как сам игрок относится к возможному трансферу и видит ли свое будущее в парижском клубе, где в этом сезоне главный тренер Луис Энрике предпочитает схеме без классического центрфорварда. Португалец чаще выходит на поле из скамейки для запасных.

По данным сайта Transfermarkt, стоимость Гонсала Рамуша составляет 45 миллионов евро.