Директор Манчестер Юнайтед хочет перехватить форварда у Арсенала

За словенским нападающим с чемпионата Германии выстроилась целая очередь из топовых европейских клубов.

"Манчестер Юнайтед" присоединился к "Арсеналу" в гонке за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. Футбольный директор "Юнайтед" Кристофер Вивелл недавно наблюдал за его игрой и имеет с ним хорошие отношения, что может стать плюсом в выборе нового клуба для игрока.

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Этот сезон выдался для команды Беньямина неудачным, ведь его "Лейпциг" впервые за многие годы не смог квалифицироваться в еврокубки.