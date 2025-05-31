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Директор Манчестер Юнайтед хочет перехватить форварда у Арсенала

Англия

Беньямин к вашим услугам

Директор Манчестер Юнайтед хочет перехватить форварда у Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За словенским нападающим с чемпионата Германии выстроилась целая очередь из топовых европейских клубов.

"Манчестер Юнайтед" присоединился к "Арсеналу" в гонке за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. Футбольный директор "Юнайтед" Кристофер Вивелл недавно наблюдал за его игрой и имеет с ним хорошие отношения, что может стать плюсом в выборе нового клуба для игрока.

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Этот сезон выдался для команды Беньямина неудачным, ведь его "Лейпциг" впервые за многие годы не смог квалифицироваться в еврокубки.

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Арсенал (Лондон) Бундеслига АПЛ Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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