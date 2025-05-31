  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из первых. Нидерландский полузащитник Ливерпуля отреагировал на подписание Фримпонга

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из первых. Нидерландский полузащитник Ливерпуля отреагировал на подписание Фримпонга

Англия

Они знают друг друга

Один из первых. Нидерландский полузащитник Ливерпуля отреагировал на подписание Фримпонга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский полузащитник "Ливерпуля" одним из первых отреагировал на подписание Фримпонга.

Райан Гравенберх ещё до официального представления отреагировал на приезд друга в английский клуб.

"Он мой хороший друг, поэтому я очень рад, что он присоединится к нам. Я уверен, что он станет отличным дополнением к команде.

Мы с Гакпо и Ван Дейком общались с ним по FaceTime, и я очень рад за него. Мы просто были рядом и поговорили об этом. В конце концов, он сделал отличный выбор. Я очень рад за него", - сказал Гравенберх.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ливерпуль" 30 мая объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера". Трансфер обошёлся в 35 млн евро.

По теме
yellow-arrow
КМ. Гонконг - Манчестер Юнайтед 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Признан игроком сезона. Манчестер Сити и Боруссия интересуются звёздным полузащитником Брюгге
yellow-arrow
Директор Манчестер Юнайтед хочет перехватить форварда у Арсенала
Ливерпуль Джереми Фримпонг Райан Гравенберх
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
This Is Anfield
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости