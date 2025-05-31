Один из первых. Нидерландский полузащитник Ливерпуля отреагировал на подписание Фримпонга

Нидерландский полузащитник "Ливерпуля" одним из первых отреагировал на подписание Фримпонга.

Райан Гравенберх ещё до официального представления отреагировал на приезд друга в английский клуб.

"Он мой хороший друг, поэтому я очень рад, что он присоединится к нам. Я уверен, что он станет отличным дополнением к команде.

Мы с Гакпо и Ван Дейком общались с ним по FaceTime, и я очень рад за него. Мы просто были рядом и поговорили об этом. В конце концов, он сделал отличный выбор. Я очень рад за него", - сказал Гравенберх.