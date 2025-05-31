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Один из первых. Нидерландский полузащитник Ливерпуля отреагировал на подписание Фримпонга
Они знают друг друга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник "Ливерпуля" одним из первых отреагировал на подписание Фримпонга.
Райан Гравенберх ещё до официального представления отреагировал на приезд друга в английский клуб.
"Он мой хороший друг, поэтому я очень рад, что он присоединится к нам. Я уверен, что он станет отличным дополнением к команде.
Мы с Гакпо и Ван Дейком общались с ним по FaceTime, и я очень рад за него. Мы просто были рядом и поговорили об этом. В конце концов, он сделал отличный выбор. Я очень рад за него", - сказал Гравенберх.
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Напомним, что "Ливерпуль" 30 мая объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера". Трансфер обошёлся в 35 млн евро.
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