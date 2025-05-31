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Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона. ВИДЕО

Англия

Замечательное спасение

Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона.

Автором спасения стал вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Аргентинский голкипер отбил удар после углового в матче против "Ноттингем Фореста" в декабре 2024 года.

"Лесники" были готовы закатывать мяч в ворота, "Астон Вилла" не могла обороняться, но Мартинес не дал этому случиться.

АПЛ показала видео:

К слову, матч против "Ноттингем Фореста" закончился со счётом 2:1 в пользу "лесников".

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Эмилиано Мартинес сыграл в 37-ми матчах "Астон Виллы" в сезоне 2024/25, в которых пропустил 45 голов и ещё в 9-ти матчах отстоял всухую.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест Эмилиано Мартинес
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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