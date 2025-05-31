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Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона. ВИДЕО
Замечательное спасение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона.
Автором спасения стал вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Аргентинский голкипер отбил удар после углового в матче против "Ноттингем Фореста" в декабре 2024 года.
"Лесники" были готовы закатывать мяч в ворота, "Астон Вилла" не могла обороняться, но Мартинес не дал этому случиться.
АПЛ показала видео:
Just HOW did he manage it? ????????— Premier League (@premierleague) May 31, 2025
Congratulations on the award, @emimartinezz1!#PLAwards pic.twitter.com/ofXn8azOwE
К слову, матч против "Ноттингем Фореста" закончился со счётом 2:1 в пользу "лесников".
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Эмилиано Мартинес сыграл в 37-ми матчах "Астон Виллы" в сезоне 2024/25, в которых пропустил 45 голов и ещё в 9-ти матчах отстоял всухую.
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