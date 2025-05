Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона. ВИДЕО

Английская Премьер-Лига назвала лучший сейв сезона.

Автором спасения стал вратарь "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Аргентинский голкипер отбил удар после углового в матче против "Ноттингем Фореста" в декабре 2024 года.

"Лесники" были готовы закатывать мяч в ворота, "Астон Вилла" не могла обороняться, но Мартинес не дал этому случиться.

АПЛ показала видео:

Just HOW did he manage it? ????‍????



Congratulations on the award, @emimartinezz1!#PLAwards pic.twitter.com/ofXn8azOwE