Испанский защитник покинет Тоттенхэм

После победы в Лиге Европы "Тоттенхэм" начинает трансферную кампанию.

Левый испанский защитник Регилон покинет команду по истечении срока действия его контракта со "шпорами", как объявил сам клуб. Футболист будет искать новые вызовы.

Напомним, что "Тоттенхэм" занял 17-е место в чемпионате, однако в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов из-за победы в ЛЕ.