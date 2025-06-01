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Испанский защитник покинет Тоттенхэм

Англия
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Клуб официально подтвердил

Испанский защитник покинет Тоттенхэм

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После победы в Лиге Европы "Тоттенхэм" начинает трансферную кампанию.

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Левый испанский защитник Регилон покинет команду по истечении срока действия его контракта со "шпорами", как объявил сам клуб. Футболист будет искать новые вызовы.

Напомним, что "Тоттенхэм" занял 17-е место в чемпионате, однако в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов из-за победы в ЛЕ.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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