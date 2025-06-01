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Испанский защитник покинет Тоттенхэм
Клуб официально подтвердил
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После победы в Лиге Европы "Тоттенхэм" начинает трансферную кампанию.
Левый испанский защитник Регилон покинет команду по истечении срока действия его контракта со "шпорами", как объявил сам клуб. Футболист будет искать новые вызовы.
Напомним, что "Тоттенхэм" занял 17-е место в чемпионате, однако в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов из-за победы в ЛЕ.
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Источник:Diario AS
Опубликовал: Иван Коломиец
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