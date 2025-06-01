Клуб АПЛ не против обменяться игроками со Спортингом

"Манчестер Юнайтед" предложит Педру Гонсалвешу присоединиться к команде.

Как отмечает источник, манкунианцы попытаются договориться со "Спортингом" о 26-летнем португальском атакующем футболисте, контракт которого со "львами" действует до 30 июня 2027 года.

Также сообщается, что "красные дьяволы" не прочь сделать предложение обмена Гонсалвеша на действующего капитана "Юнайтед" Бруна Фернандеша.