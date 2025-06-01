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Клуб АПЛ не против обменяться игроками со Спортингом

Англия

Для кого, в конце концов, это будет усиление?

Клуб АПЛ не против обменяться игроками со Спортингом

Фото: Azertag/ Автор - неизвестен

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"Манчестер Юнайтед" предложит Педру Гонсалвешу присоединиться к команде.

Как отмечает источник, манкунианцы попытаются договориться со "Спортингом" о 26-летнем португальском атакующем футболисте, контракт которого со "львами" действует до 30 июня 2027 года.

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Также сообщается, что "красные дьяволы" не прочь сделать предложение обмена Гонсалвеша на действующего капитана "Юнайтед" Бруна Фернандеша.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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