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Клуб АПЛ не против обменяться игроками со Спортингом
Для кого, в конце концов, это будет усиление?
Фото: Azertag/ Автор - неизвестен
"Манчестер Юнайтед" предложит Педру Гонсалвешу присоединиться к команде.
Как отмечает источник, манкунианцы попытаются договориться со "Спортингом" о 26-летнем португальском атакующем футболисте, контракт которого со "львами" действует до 30 июня 2027 года.
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Также сообщается, что "красные дьяволы" не прочь сделать предложение обмена Гонсалвеша на действующего капитана "Юнайтед" Бруна Фернандеша.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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