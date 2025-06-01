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Эберечи Эзе в раздумьях над следующим клубом

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Игрок хочет идти дальше

Эберечи Эзе в раздумьях над следующим клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Кристалл Пелас" хочет, чтобы Эберечи Эзе подписал с ними новый контракт.

Несмотря на желание игрока покинуть клуб, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере, победители Кубка Англии в этом сезоне надеются на пролонгацию соглашения со своим стержневым игроком.

Читайте такжеУ Баварии есть несколько кандидатов на усиление атаки этим летом

Но оставить англичанина у себя "орлам" будет непросто, потому что желающих подписать Эзе выстроилась целая очередь, среди которых такие клубы, как "Манчестер Сити", "Бавария", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Его цена, по данным ресурса Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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