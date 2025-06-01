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Манчестер Сити хочет купить игрока ПСЖ

Англия

Вот так переход может произойти!

Манчестер Сити хочет купить игрока ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" этим летом.

В процессе комплектации на следующий сезон "голубые" хотят приобрести голкипера, который надолго закроет эту позицию. Победитель Лиги чемпионов, хоть и выиграл трофей, всё равно не уверен касательно своего будущего в парижском гранде.

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Гвардиола считает, что нынешний страж ворот Эдерсон может покинуть Англию, приняв предложение от клуба с Ближнего Востока, поэтому Пеп будет серьёзно настаивать на приобретении Доннаруммы.

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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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