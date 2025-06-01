Манчестер Сити хочет купить игрока ПСЖ

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" этим летом.

В процессе комплектации на следующий сезон "голубые" хотят приобрести голкипера, который надолго закроет эту позицию. Победитель Лиги чемпионов, хоть и выиграл трофей, всё равно не уверен касательно своего будущего в парижском гранде.

Гвардиола считает, что нынешний страж ворот Эдерсон может покинуть Англию, приняв предложение от клуба с Ближнего Востока, поэтому Пеп будет серьёзно настаивать на приобретении Доннаруммы.