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Манчестер Сити хочет купить игрока ПСЖ
Вот так переход может произойти!
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании Джанлуиджи Доннаруммы с "ПСЖ" этим летом.
В процессе комплектации на следующий сезон "голубые" хотят приобрести голкипера, который надолго закроет эту позицию. Победитель Лиги чемпионов, хоть и выиграл трофей, всё равно не уверен касательно своего будущего в парижском гранде.
Гвардиола считает, что нынешний страж ворот Эдерсон может покинуть Англию, приняв предложение от клуба с Ближнего Востока, поэтому Пеп будет серьёзно настаивать на приобретении Доннаруммы.
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