Пушка против гранда! Назван обладатель награды за сильный гол в АПЛ. ВИДЕО

АПЛ назвала обладателя награды за сильный гол в Чемпионате.

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак забил гол в матче против "Ливерпуля" со скоростью 108,94 км/ч.

АПЛ показала видео удара:

The net stood up to the test on this strike ????



Congratulations on the win, Alexander Isak!#PLAwards | @Oracle pic.twitter.com/mQapyCn1cj