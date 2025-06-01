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Пушка против гранда! Назван обладатель награды за сильный гол в АПЛ. ВИДЕО

Англия

Заслужил

Пушка против гранда! Назван обладатель награды за сильный гол в АПЛ. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ назвала обладателя награды за сильный гол в Чемпионате.

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак забил гол в матче против "Ливерпуля" со скоростью 108,94 км/ч.

АПЛ показала видео удара:

Шведский нападающий открыл счёт на 35-й минуте. К слову, матч закончился со счётом 3:3.

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Александер Исак в сезоне 2024/25 поучаствовал в 42-х матчах "Ньюкасла", в которых забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.

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Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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