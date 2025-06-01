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Пушка против гранда! Назван обладатель награды за сильный гол в АПЛ. ВИДЕО
Заслужил
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ назвала обладателя награды за сильный гол в Чемпионате.
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак забил гол в матче против "Ливерпуля" со скоростью 108,94 км/ч.
АПЛ показала видео удара:
The net stood up to the test on this strike ????— Premier League (@premierleague) May 31, 2025
Congratulations on the win, Alexander Isak!#PLAwards | @Oracle pic.twitter.com/mQapyCn1cj
Шведский нападающий открыл счёт на 35-й минуте. К слову, матч закончился со счётом 3:3.
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Александер Исак в сезоне 2024/25 поучаствовал в 42-х матчах "Ньюкасла", в которых забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.
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