Пушка против гранда! Назван обладатель награды за сильный гол в АПЛ. ВИДЕО

АПЛ назвала обладателя награды за сильный гол в Чемпионате.

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак забил гол в матче против "Ливерпуля" со скоростью 108,94 км/ч.

АПЛ показала видео удара:

The net stood up to the test on this strike ????



Congratulations on the win, Alexander Isak!#PLAwards | @Oracle pic.twitter.com/mQapyCn1cj — Premier League (@premierleague) May 31, 2025

Шведский нападающий открыл счёт на 35-й минуте. К слову, матч закончился со счётом 3:3.

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Александер Исак в сезоне 2024/25 поучаствовал в 42-х матчах "Ньюкасла", в которых забил 27 голов и отдал 6 голевых передач.