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Тренер с АПЛ является кандидатом на должность менеджера Тоттенхэма
Перспективный коуч
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассматривается руководством "шпор" во главе с Дэниелом Леви как преёмник Анге Постекоглу.
Хотя нынешний тренер "Тоттенхэма" выиграл первый за долгое время евротрофей, он скорее всего вынужден будет покинуть свое тренерское кресло.
Зато датский тренер нашего соотечественника Егора Ярмолюка на прошлой неделе провёл первые переговоры по возглавлению лондонцев.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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