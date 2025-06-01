Тренер с АПЛ является кандидатом на должность менеджера Тоттенхэма

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк рассматривается руководством "шпор" во главе с Дэниелом Леви как преёмник Анге Постекоглу.

Хотя нынешний тренер "Тоттенхэма" выиграл первый за долгое время евротрофей, он скорее всего вынужден будет покинуть свое тренерское кресло.

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Зато датский тренер нашего соотечественника Егора Ярмолюка на прошлой неделе провёл первые переговоры по возглавлению лондонцев.