Официально. Манчестер Юнайтед достиг соглашения с Вулверхэмптоном по нападающему

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Вулверхэмптоном» по нападающему.

«Манкуанцы» сообщили о достиг соглашения с Матеусом Куньи. Подписание контракта с бразильским нападающим зависит от получения им визы и регистрации.

Our first signing of the summer has been agreed ????????✍️#MUFC