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Официально. Манчестер Юнайтед достиг соглашения с Вулверхэмптоном по нападающему
Пошёл на повышение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Вулверхэмптоном» по нападающему.
«Манкуанцы» сообщили о достиг соглашения с Матеусом Куньи. Подписание контракта с бразильским нападающим зависит от получения им визы и регистрации.
Our first signing of the summer has been agreed ????????✍️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025
Информация дополняется.
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Источник:Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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