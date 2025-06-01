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Официально. Манчестер Юнайтед достиг соглашения с Вулверхэмптоном по нападающему

Англия
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Пошёл на повышение

Официально. Манчестер Юнайтед достиг соглашения с Вулверхэмптоном по нападающему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Вулверхэмптоном» по нападающему.

«Манкуанцы» сообщили о достиг соглашения с Матеусом Куньи. Подписание контракта с бразильским нападающим зависит от получения им визы и регистрации.

Информация дополняется.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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