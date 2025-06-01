Английский гранд ведёт переговоры со звёздным футболистом Лиона, - Романо

Английский гранд ведёт переговоры со звёздным футболистом "Лиона".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Манчестер Сити" ведёт переговоры с французским клубом по Райану Шерки.

"Ожидается, что сделка будет быстро реализована на следующей неделе", - сообщил Романо.

Стоимость футболиста превысит 30 млн евро. "Горожане" уверены в успешной сделке.

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"Манчестер Сити" хочет заключить контракты с Шерки и Рейндерсом в ближайшие дни.

Райан Шерки в сезоне 2024/25 сыграл в 44-х матчах "Лионом", в которых забил 12 голов и отдал 20 голевых передач.