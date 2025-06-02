Ряд клубов заинтересованы в подписании легенды АПЛ

После 13 лет в составе "Лестера" Джейми Варди решил завершить этот этап своей карьеры и готов к новому вызову. Как сообщает издание Fichajes, ряд клубов из разных стран хотят подписать нападающего, который станет свободным агентом этим летом.

В Испании интерес к англичанину проявили "Валенсия" и "Вильярреала" – они хотят добавить опыта и результативности в атаку. В Англии на него претендует "Лидс Юнайтед", который также ищет усиление линии нападения.

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Кроме того, нападающим заинтересовались клубы из группы Red Bull: "Нью-Йорк Ред Буллз" из МЛС и "Ред Булл Зальцбург" из австрийской Бундеслиги. Оба клуба принадлежат к одной футбольной структуре, что может упростить трансфер, в зависимости от того, какой проект предложат футболисту. Также интерес к Варди проявляет еще один клуб МЛС – "Шарлотт".

Добавим, что Варди провел 500 матчей за "Лестер" во всех турнирах, забив 200 голов.