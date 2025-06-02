Вратарь Ливерпуля перейдет в другой клуб АПЛ

Вратарь "Ливерпуля" перейдет в другой клуб Английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, лондонский "Брентфорд" приближается к согласованию трансфера Куивина Келлехера из "Ливерпуля", которого мерсисайдский клуб оценивает в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Поскольку основной голкипер "пчел" Марк Флеккен ведет переговоры с леверкузенским "Байером", руководство клуба уже нашло ему замену в виде подписания 26-летнего ирландца, который неплохо себя проявил в чемпионате Англии.

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Добавим, что в этом сезоне Куивин Келлехер провел 9 "сухих" матчей в 20 поединках за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.