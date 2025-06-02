Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Ливерпуля перейдет в другой клуб АПЛ
Стороны приближаются к договоренности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Ливерпуля" перейдет в другой клуб Английской Премьер-лиги.
Как сообщает журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, лондонский "Брентфорд" приближается к согласованию трансфера Куивина Келлехера из "Ливерпуля", которого мерсисайдский клуб оценивает в 20 миллионов фунтов стерлингов.
Поскольку основной голкипер "пчел" Марк Флеккен ведет переговоры с леверкузенским "Байером", руководство клуба уже нашло ему замену в виде подписания 26-летнего ирландца, который неплохо себя проявил в чемпионате Англии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Куивин Келлехер провел 9 "сухих" матчей в 20 поединках за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным популярного сайта Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- "Не знаю, как это объяснить". Бывший бомбардир Ворсклы шокирован вылетом в Первую лигу
- Не Ямаль. УЕФА объявила лучшего молодого игрока Лиги чемпионов
- Реал Мадрид не будет подписывать звезду Ливерпуля этим летом
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо