Манчестер Сити планирует подписать новый контракт со своей звездой

Звезда "Ман Сити" Родри может получить прибыльное продление контракта с накануне Клубного Чемпионата мира.

28-летний полузащитник пропустил большую часть сезона 2024/25 из-за травмы крестообразной связки в сентябре, однако он успел вернуться на поле в последних матчах АПЛ, но не попал в заявку сборной Испании на матчи Лиги наций УЕФА. Несмотря на это, серьезных опасений относительно его физической готовности нет.

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По данным The Mirror, "Сити" готовит для него новый контракт с существенным повышением зарплаты. Действующее соглашение Родри с "Манчестер Сити" рассчитано до июня 2027 года, но в клубе хотят продлить его еще на два сезона – до лета 2029-го, на фоне слухов об интересе "Реала". Учитывая летний уход Кевина де Брюйне, "Сити" планирует использовать его зарплатный фонд для улучшения условий Родри – с 200 тысяч фунтов в неделю до 300 тысяч. Это сделает испанца вторым по уровню заработка в команде после Эрлинга Холанда.

Напомним, что Родри играет за "Манчестер Сити" с лета 2019 года после перехода из "Атлетико".