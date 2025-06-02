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Байер отклонил второе предложение Ливерпуля по главной звезде своей команды

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Байер отклонил второе предложение Ливерпуля по главной звезде своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" отклонил второе предложение "Ливерпуля" по главной звезде своей команды.

Авторитетный журналист Кристиан Фальк из издания BILD сообщил, что руководство "фармацевтов" отклонило запрос от "Ливерпуля" в размере 130 миллионов евро по Флориану Виртцу. Отмечается, что "Байер" стремится получить за 22-летнего немецкого полузащитника не менее 150 миллионов евро. Между клубами продолжаются переговоры.

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В сезоне 2024/25 Флориан Вирц забил 16 голов и отдал 15 ассистов в 45 играх за "Байер" во всех турнирах. На портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 140 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Андрей Журба
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