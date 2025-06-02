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Манчестер Сити работает над подписанием одного из лучших левых защитников АПЛ

Англия

Клубы продвигаются в переговорах

Манчестер Сити работает над подписанием одного из лучших левых защитников АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" работает над подписанием одного из лучших левых защитников Английской Премьер-лиги.

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, руководство "горожан" ведет переговоры с "Вулверхэмптоном" о трансфере Райана Аит-Нури. На данный момент клубы еще не договорились о сумме трансфера, однако стороны ожидают, что этот переход состоится в ближайшее время.

Отметим, что 23-летний игрок сборной Алжира является главной целью "Манчестер Сити" на роль левого защитника.

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В этом сезоне Райан Аит-Нури провел 37 матчей за "Вулверхэмптон" в АПЛ, забив 4 гола и отдав 7 ассистов. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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