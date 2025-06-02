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Тоттенхэм принял решение о будущем Анге Постекоглу в клубе
Руководство рассматривает других специалистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" нашел кандидатов на роль нового тренера команды в случае увольнения Анге Постекоглу, как сообщил журналист Саша Тавольери. На данный момент руководство "шпор" рассматривает двух специалистов из АПЛ.
По информации источника, принято решение об увольнении наставника "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, несмотря на то, что под его руководством лондонский клуб завоевал свой первый титул с 2008 года, победив в финале Лиги Европы.
Томас Франк из "Брентфорда" является главным кандидатом на роль нового тренера "Тоттенхэма". Также в их списке находится Маку Силва, возглавляющий "Фулхэм". Обоих наставников связывали с работой в этом клубе долгое время.
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Напомним, что "Тоттенхэм "по итогам сезона 2024/25 занял 17-е место в АПЛ, однако сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
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