Ключевой полузащитник Манчестер Сити пропустит КЧМ-2025 из-за тяжелой травмы

Ключевой полузащитник "Манчестер Сити" пропустит клубный чемпионат мира 2025 года из-за тяжелой травмы.

На официальном сайте "горожан" появилась обновленная информация о физическом состоянии Матео Ковачича, который ранее получил повреждение ахиллова сустава. Вследствие полученной травмы 31-летний хорват был вынужден перенести операцию.

Несмотря на то, что точные сроки восстановления Ковачича не были указаны, он пропустит клубный мундиаль, который в этом году пройдет в США в период с 14-го июня по 13-е июля. Напомним, что в этом турнире команда Пепа Гвардиолы сыграет в одной группе с "Ювентусом", "Аль-Айном" и "Видадом".

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На счету Матео Ковачича в этом сезоне 7 голов и 3 ассиста в 42 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.