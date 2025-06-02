Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой полузащитник Манчестер Сити пропустит КЧМ-2025 из-за тяжелой травмы
Ему пришлось перенести операцию
Фото - Manchester City FC
Ключевой полузащитник "Манчестер Сити" пропустит клубный чемпионат мира 2025 года из-за тяжелой травмы.
На официальном сайте "горожан" появилась обновленная информация о физическом состоянии Матео Ковачича, который ранее получил повреждение ахиллова сустава. Вследствие полученной травмы 31-летний хорват был вынужден перенести операцию.
Несмотря на то, что точные сроки восстановления Ковачича не были указаны, он пропустит клубный мундиаль, который в этом году пройдет в США в период с 14-го июня по 13-е июля. Напомним, что в этом турнире команда Пепа Гвардиолы сыграет в одной группе с "Ювентусом", "Аль-Айном" и "Видадом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету Матео Ковачича в этом сезоне 7 голов и 3 ассиста в 42 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- Манчестер Юнайтед предлагает Наполи обменяться игроками
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей