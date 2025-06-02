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Манчестер Юнайтед готовится сделать шаг в попытке подписания форварда из АПЛ

Англия

Продолжают искать усиление

Манчестер Юнайтед готовится сделать шаг в попытке подписания форварда из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ман Юнайтед" рассматривает Жан-Филиппа Матета как главную цель в списке нападающих. Несмотря на подписание Маттеуса Куньи из "Вулверхэмптона", новый центрфорвард является приоритетом для "Юнайтед".

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По данным источников TEAMtalk, "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни планирует сделать конкретное предложение, чтобы изучить условия потенциального трансфера. Несмотря на фантастический сезон Матета, во время которого он помог "Пэлас" выиграть Кубок Англии, клуб готов продать его за сумму в пределах от 30 до 35 миллионов евро.

"Красные дьяволы" готовы активизироваться в ближайшее время, однако должны действовать быстро, чтобы опередить конкурентов в борьбе за подпись француза – в его услугах также заинтересованы "Ювентус" и "Милан".

Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету форварда 17 голов и 4 ассиста в 46 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Жан-Филипп Матета
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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