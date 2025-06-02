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Челси планирует продать этим летом 13 футболистов

Англия
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Известно, есть ли в этом списке Мудрик

Челси планирует продать этим летом 13 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" планирует продать этим летом 13 футболистов.

По информации от журналиста Джейкоба Штейнберга из издания The Telegraph, этим летом "синие" открыты к продаже большого количества игроков, которые больше не входят в их планы на будущее. Известно, что в этот список попали: Нони Мадуэке, Кристофер Нкунку, Жоау Феликс, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Ренато Вейга, Бен Чилвелл, Аксель Дисаси, Уэсли Фофана, Кирнан Дьюсбери-Голл, Карни Чуквуемека, Лесли Угочукву и Рахим Стерлинг.

Несмотря на то, что Михаил Мудрик временно отстранен от футбола, его имя отсутствует в этом списке.

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Напомним, что "Челси" в сезоне 2024/25 занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ, так что "синие" вернутся к участию в Лиге чемпионов. Также лондонский топ-клуб в этом году стал обладателем трофея Лиги конференций.

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Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Кристофер Нкунку Бен Чилвелл Жоау Феликс Уэсли Фофана Карни Чуквуемека Аксель Дисаси Роберт Санчес Нони Мадуэке Лесли Угочукву Киран Дьюсбери-Холл Ренато Вейга Джордже Петрович
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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