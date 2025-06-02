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Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов
Испанец рад за своего соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике и его "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов.
"Они неплохо выступили, не так ли? Все его друзья очень счастливы, ведь он этого заслуживает. У его команды был чрезвычайный год. Мы проиграли им в Лиге чемпионов, и тогда я понял, насколько они сильны. Они выбили "Арсенал" и "Ливерпуль", которые являются сложными соперниками. Мы все рады за него и его семью. Поздравляю его с этим!"
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Напомним, что "ПСЖ" под руководство Луиса Энрике по итогам сезона 2024/25 выиграл требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. А еще в этом году парижане победили в Суперкубке Франции, выиграв все возможные трофеи.
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