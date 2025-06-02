Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике и его "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов.

"Они неплохо выступили, не так ли? Все его друзья очень счастливы, ведь он этого заслуживает. У его команды был чрезвычайный год. Мы проиграли им в Лиге чемпионов, и тогда я понял, насколько они сильны. Они выбили "Арсенал" и "Ливерпуль", которые являются сложными соперниками. Мы все рады за него и его семью. Поздравляю его с этим!"