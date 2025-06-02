  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

Англия

Испанец рад за своего соотечественника

Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил Луиса Энрике и его "ПСЖ" с победой в Лиге чемпионов.

"Они неплохо выступили, не так ли? Все его друзья очень счастливы, ведь он этого заслуживает. У его команды был чрезвычайный год. Мы проиграли им в Лиге чемпионов, и тогда я понял, насколько они сильны. Они выбили "Арсенал" и "Ливерпуль", которые являются сложными соперниками. Мы все рады за него и его семью. Поздравляю его с этим!"

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ПСЖ" под руководство Луиса Энрике по итогам сезона 2024/25 выиграл требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. А еще в этом году парижане победили в Суперкубке Франции, выиграв все возможные трофеи.

Читайте такжеГвардиола - о Ямале: Его ждет выдающаяся карьера
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити подпишет 18-летнего форварда из ПСЖ
yellow-arrow
Брайтон установил ценник на свою звезду из-за интереса гранда АПЛ
yellow-arrow
Челси планирует продать этим летом 13 футболистов
Лига чемпионов Луис Энрике Манчестер Сити Пеп Гвардиола Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости