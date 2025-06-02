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Брайтон установил ценник на свою звезду из-за интереса гранда АПЛ

Англия

Хотят бешеные деньги

Брайтон установил ценник на свою звезду из-за интереса гранда АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жоау Педру, молодой бразильский форвард "Брайтона", может покинуть английский клуб ради перехода в один из европейских топов.

Как сообщает издание Fichajes, нападающий оказался в орбите интересов лондонского "Арсенала". Его кандидатуру рассматривают как возможное усиление линии нападения "канониров" на следующий сезон.

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Впрочем, "Брайтон" не намерен легко расставаться с одним из своих главных активов. В клубе уже установили минимальную сумму, с которой готовы начать переговоры – 80 миллионов евро. Эта стоимость отражает как нынешнюю форму игрока, так и его потенциал. "Арсенал" тем временем анализирует, готовы ли они на такой серьезный шаг в летнее трансферное окно.

Добавим, что в сезоне 2024/25 на счету бразильца было 10 голов и 7 ассистов в 30 матчах за "Брайтон" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Жоау Педру
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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