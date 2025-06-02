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Манчестер Сити подпишет 18-летнего форварда из ПСЖ
Махамаду Сангаре может сменить команду
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" продолжает реализовывать свою стратегию по подписанию и развитию молодых талантов.
По информации Фабрицио Романо, 18-летний нападающий "ПСЖ U-23" Махамаду Сангаре готовится пройти медицинское обследование в "Манчестер Сити" перед подписанием долгосрочного контракта.
Сангаре в текущем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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