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Манчестер Сити подпишет 18-летнего форварда из ПСЖ

Англия

Махамаду Сангаре может сменить команду

Манчестер Сити подпишет 18-летнего форварда из ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" продолжает реализовывать свою стратегию по подписанию и развитию молодых талантов.

По информации Фабрицио Романо, 18-летний нападающий "ПСЖ U-23" Махамаду Сангаре готовится пройти медицинское обследование в "Манчестер Сити" перед подписанием долгосрочного контракта.

Сангаре в текущем сезоне сыграл 46 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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