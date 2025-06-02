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Сане на пороге ухода из Баварии. Игроком интересуются два клуба АПЛ
Будущее Сане пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С каждым днем растет вероятность того, что вингер Лерой Сане не подпишет новый контракт с мюнхенской "Баварией".
По информации Bayern & Germany, интерес к игроку проявляют сразу два лондонских гранда: "Арсенал" уже начал переговоры с агентом игрока о потенциальном трансфере. "Тоттенхэм" также активно следит за ситуацией и находится в контакте с представителями Сане.
Добавим, что Лерой в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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