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Манчестер Сити получил запрос от клуба из Серии А о своем талантливом полузащитнике
Молодой игрок может перебраться в Италию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" получил запрос от клуба из Серии А о своем талантливом полузащитнике.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, в подписании Клаудио Эчеверри заинтересовано "Комо", которое сейчас возглавляет Сеск Фабрегас. Представители этого итальянского клуба хотят взять 19-летнего аргентинца в аренду на сезон 2025/26.
Напомним, что "Манчестер Сити" приобрел Клаудио Эчеверри за 18,5 миллионов евро из "Ривер Плейта" в январе 2024 года, но талантливый хавбек официально присоединился к команде Пепа Гвардиолы лишь в январе этого года.
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Клаудио Эчеверри принял участие в двух матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах, проведя суммарно на поле 19 минут. По данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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