Барселона начала переговоры с Ливерпулем о трансфере нападающего

«Барселона» начала переговоры с "Ливерпулем" по трансферу нападающего.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, между клубами состоялись начальные переговоры относительно Луиса Диаса и его возможного подписания этим летом, ведь 28-летний колумбийский вингер является одной из их главных целей.

Отмечается, что интерес от клубов из Саудовской Аравии остается очень конкретным.

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В этом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.