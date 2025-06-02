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Барселона начала переговоры с Ливерпулем о трансфере нападающего
Каталонцы определились с главной целью на лето
Getty Images/Global Images Ukraine
«Барселона» начала переговоры с "Ливерпулем" по трансферу нападающего.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, между клубами состоялись начальные переговоры относительно Луиса Диаса и его возможного подписания этим летом, ведь 28-летний колумбийский вингер является одной из их главных целей.
Отмечается, что интерес от клубов из Саудовской Аравии остается очень конкретным.
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В этом сезоне Луис Диас забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
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