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Нападающий Ипсвича успешно прошел медосмотр и переходит в Челси - Романо

Англия

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Нападающий Ипсвича успешно прошел медосмотр и переходит в Челси - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап успешно завершил заключительную часть медицинских тестов в "Челси". Об этом пишет Фабрицио Романо.

"Синие" заплатят "Ипсвичу" за 22-летнего англичанина 30 млн фунтов стерлингов.

Лиам в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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