Тоттенхэм стремится сохранить арендованного у Баварии форварда

Будущее молодого нападающего Матиса Теля остается неопределенным, поскольку "Тоттенхэм" и "Бавария" продолжают переговоры о его переходе.

Сейчас "шпоры" активно обсуждают возможность еще одной аренды с обязательным выкупом, тогда как мюнхенский клуб предпочитает немедленную полноценную продажу игрока.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера форварда "Баварии" Матиса Теля, который провел вторую половину сезона 2024/25 в "Тоттенхэме" на правах аренды, в 35 млн евро.