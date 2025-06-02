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Тоттенхэм стремится сохранить арендованного у Баварии форварда

Англия

Переговоры продолжаются

Тоттенхэм стремится сохранить арендованного у Баварии форварда

Le Parisien

Новина українською

Будущее молодого нападающего Матиса Теля остается неопределенным, поскольку "Тоттенхэм" и "Бавария" продолжают переговоры о его переходе.

Сейчас "шпоры" активно обсуждают возможность еще одной аренды с обязательным выкупом, тогда как мюнхенский клуб предпочитает немедленную полноценную продажу игрока.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера форварда "Баварии" Матиса Теля, который провел вторую половину сезона 2024/25 в "Тоттенхэме" на правах аренды, в 35 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Матис Тель Тоттенхэм
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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