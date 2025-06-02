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Центрбек Манчестер Сити летом может вернуться в Эвертон
Стоунз может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз летом может сменить клуб.
Как сообщает GIVEMESPORT, главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес лично заинтересован в трансфере футболиста.
Для Стоунза это может стать возвращением в команду, за которую он уже выступал с 2013 по 2016 год. Затем игрок перешел из "Эвертона" в "Манчестер Сити" за 55,6 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в текущем сезоне Джон сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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