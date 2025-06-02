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Центрбек Манчестер Сити летом может вернуться в Эвертон

Англия

Стоунз может сменить клубную прописку

Центрбек Манчестер Сити летом может вернуться в Эвертон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз летом может сменить клуб.

Как сообщает GIVEMESPORT, главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес лично заинтересован в трансфере футболиста.

Для Стоунза это может стать возвращением в команду, за которую он уже выступал с 2013 по 2016 год. Затем игрок перешел из "Эвертона" в "Манчестер Сити" за 55,6 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что в текущем сезоне Джон сыграл 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Джон Стоунз
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Источник:
GIVEMESPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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