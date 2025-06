Челси объявил о подписании молодого таланта из Спортинга

"Челси" подтвердил подписание португальского опорного полузащитника Дариу Эссугу из "Спортинга".

Футболист, который в сезоне 2024/25 выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды и является игроком молодежной сборной Португалии (U-21), подписал долгосрочный контракт с "синими", который рассчитан до июня 2033 года.

Как пишет Фабрицио Романо, трансферная стоимость Эссугу составила 22,3 миллиона евро.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.



Welcome to Chelsea, Dario! ????