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Челси объявил о подписании молодого таланта из Спортинга

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Челси объявил о подписании молодого таланта из Спортинга

Х/FabrizioRomano

Новина українською

"Челси" подтвердил подписание португальского опорного полузащитника Дариу Эссугу из "Спортинга".

Футболист, который в сезоне 2024/25 выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды и является игроком молодежной сборной Португалии (U-21), подписал долгосрочный контракт с "синими", который рассчитан до июня 2033 года.

Как пишет Фабрицио Романо, трансферная стоимость Эссугу составила 22,3 миллиона евро.

Дариу в сезоне 2024/25 провел 29 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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